Ответьте на вопросы теста, а мы угадаем 5 ваших главных черт

“Человек с характером”, - говорим мы о том, кто наделен целым набором ярких черт и за счет этого выделяется на общем фоне. Но что такое характер на самом деле? Психологи определяют его как совокупность устойчивых психологических свойств, присущих личности. Именно они “программируют” человека на определенные поступки и мышление. Долгое время ученые были уверены, что характер формируется еще в детстве под влиянием множества факторов и в дальнейшем остается неизменным. Однако последние исследования показывают, что он может развиваться и меняться на протяжении всей нашей жизни. Как узнать, каким характером обладает человек и можно ли как-то его оценить и изменить объективно? Безусловно, можно - с помощью специальных опросников, составленных профессиональными психологами. Например, самыми популярными опросниками, которые используют в профконсультировании, являются 16-факторный личностный опросник Кеттелла, Миннесотский многофакторный личностный опросник и т.д. Впрочем, результаты, полученные благодаря таким опросникам, не стоит воспринимать как приговор - во всех тестах возможны погрешности. Ответьте на вопросы нашего теста, а мы попробуем угадать пять черт вашего характера.

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