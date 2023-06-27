Ответьте на вопросы теста, а мы скажем в какой цвет вам покрасить спальню

О влиянии цвета на настроение человека было известно еще в стародавние времена. Например, в Древнем Египте и Китае практиковали лечение цветом, или хромотерапию. В наше время к подобным методикам психологи относятся скептически, однако они не отрицают, что определенное воздействие оттенков на ментальное состояние человека существует. Это подтверждают многочисленные исследования. Например, в ходе одного из них ученые давали добровольцам таблетки, одни из них были окрашены в теплые тона (красный, оранжевый, желтый), другие - в холодные (синий, зеленый, фиолетовый). Участникам эксперимента не сообщалось, что все пилюлю были ненастоящими, “пустышками”, однако по завершении люди заявили, что чувствовали себя гораздо лучше после приема таблеток первой группы. Результаты другого эксперимента свидетельствовали о том, что студенты, которым перед началом тестирования показали карточки красного цвета, справились с заданиями на 20% хуже, чем те, кому показывали зеленые и черные карточки.

В интерьере дома выбор правильного оттенка особенно важен, ведь он будет влиять на настроение и продуктивность. Пройдите тест и узнайте, стены какого цвета подойдут для вашей спальни.