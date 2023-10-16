Ответьте на вопросы теста, а мы скажем, какой аромат вам идеально подойдет

Для кого-то парфюм - это целая философия, еще один способ показать окружающим свой внутренний мир, не сказав при этом ни слова. Для других - просто приятное дополнение к образу. Третьи и вовсе не считают нужным наносить духи перед выходом из дома. К числу последних относилась и Коко Шанель. Во времена, когда жила легендарная женщина-модельер, в моде были навязчивые, яркие цветочные ароматы. Поскольку эти духи были нестойкими, модницы в надежде сохранить шлейф до самого вечера щедро поливали себя и источали сильный аромат. Все это раздражало мадемуазель Шанель. Однажды судьба свела ее с Эрнестом Бо, некогда служившим парфюмером при дворе Романовых. Модельер загорелась идеей создать духи, непохожие на те, что носили все вокруг, с ней она и обратилась к господину Бо. Он создал ряд образцов - с первого по пятый и с двадцатого по двадцать четвертый. Шанель остановила свой выбор на числе пять, которое, как считалось, приносило счастье ее знаку зодиака - Льву. Именно этот аромат, в который входит порядка 80 ингредиентов, стал визитной карточкой Шанель и не теряет своей актуальности по сей день. Пройдите наш тест и узнайте, какие духи подошли бы именно вам.

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