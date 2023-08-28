Ответьте на вопросы теста, а мы скажем, где вы проведете свой день рождения

“К сожалению, день рождения только раз в году”, - со словами этой известной детской песенки согласится каждый второй человек. Мол, и почему персональный праздник нельзя отмечать хотя бы дважды или трижды в год? А теперь представьте, каково это - праздновать в один и тот же самый день рождение... девяти человек. Семья Манги из Ларканы (Пакистан) прославилась на весь мир тем, что девять ее членов появились на свет в одну и ту же дату - 1 августа. Таким образом они установили мировой рекорд. Любопытно, что супруги Манги, Амир и Худеджа, поженились в свой общий день рождения, 1 августа, в 1991 году, а ровно через год у них родилась первая дочь. Следом за ней на свет появились еще семеро детей, и каждый из них приходил в этот мир не иначе как в первый день августа. Родители были шокированы таким совпадением, но вскоре решили, что это знак высших сил. Любопытно, что все дети родились естественным путем, Хадидже не приходилось прибегать к кесареву сечению или рожать преждевременно. Ранее рекорд по количеству родившихся в один день членов семьи принадлежал семье Камминс из США, в которой пятеро детей родились в период с 1952 до 1966 год в один и тот же день - 20 февраля.

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