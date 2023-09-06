Ответьте на вопросы теста, а мы скажем, что для вас главное в любви

В последнее время о любви модно говорить с точки зрения биологии. Ученые исследуют химические процессы, которые происходят в мозге и теле человека во время влюбленности, выводят формулы, создают классификации. На вопрос “Что вы чувствовали, будучи влюбленным в кого-то?” большинство людей ответят, что им было сложно сосредоточиться на чем-то одном, учащалось сердцебиение, становились влажными ладони, в животе “порхали бабочки”. Многие респонденты упоминают также от отсутствии аппетита, бессоннице и при всем при этом - невесть откуда берущейся энергии. По мнению американского антрополога Хелен Фишер, признаки влюбленности одинаковы для всех людей - независимо от их возраста, пола, национальности. Фишер провела эксперимент - создала специальный опросник и предложила заполнить его представителей двух групп. В первой из них состояли 437 американцев, во второй - 402 японца. Результаты показали, что мужчины и женщины, принадлежащие к разным культурам, испытывают примерно те же самые чувства, когда влюблены. Например, 64% опрошенных мужчин и 68% женщин признались, что когда они слышат голос дорогого человека, у них учащается сердцебиение. Что для вас главное в любви? Давайте проверим с помощью нашего теста.

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