Ответьте на вопросы о своем боссе, а мы скажем что вы за сотрудник

Босс - важная фигура в жизни каждого сотрудника. Его уважают, его побаиваются (иногда обоснованно, а иногда - совершенно напрасно), ему хотят угодить. Существует даже Международный день шефа, который отмечается 16 октября. Как известно, атмосфера на работе оказывает значительное влияние на физическое и ментальное самочувствие человека. А исследователи из Гарвардского университета еще и доказали, что здоровье подчиненных напрямую зависит от характера руководителя. В ходе эксперимента они проанализировали состояние здоровья у 220 добровольцев, а также расспросили их о взаимоотношениях с начальством. Как оказалось, риск серьезно заболеть повышается на 35% у тех, чей босс - тиран, сатрап и деспот. Дело в том, что неблагоприятная атмосфера в офисе сказывается на эмоциональном состоянии человека, он постоянно пребывает в стрессе, что приводит к печальным последствиям. У 30% респондентов, работа которых проходит под началом чересчур требовательного шефа, были обнаружены сердечно-сосудистые заболевания.

“Скажи мне, кто твой друг, и я скажу - кто ты”, - гласит известное высказывание. А что, если заменить “друга” на “босса”? Давайте проверим!