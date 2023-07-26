Ответьте на вопросы о сне и этот тест ответит, какое вы животное

День сменяется ночью, понедельник - вторником, и так далее, по кругу. Все живое на планете подчиняется биоритмам, то есть циклам жизнедеятельности. Они едины для всех - неважно, какой национальности, возраста и пола человек, количество и продолжительность этих циклических явлений одинаковы абсолютно для всех. Всего существует три разновидности биоритмов - интеллектуальный, эмоциональный и физический. “Биологические часы”, встроенные в организм человека, располагаются в гипоталамусе. Огромное влияние на их работу оказывают гормоны. Как нетрудно догадаться, на протяжении суток ход этих “часов” неодинаков - он то увеличивается, то снижается. Всего за двадцать четыре часа человек переживает порядка пяти всплесков активности и пяти спадов. Ученые активно исследуют возможности человеческого организма, влияние на него биоритмов. Разумеется, делается это не просто из спортивного интереса. Дело в том, что “биологические часы” необходимо учитывать при назначении человеку определенных лечебных и профилактических процедур, а также при назначении препаратов. Ведь от того, на какое время приходится их прием, зависит эффективность лечения. Хотите узнать, с каким животным роднят вас биоритмы? Тогда ответьте на вопросы нашего теста.

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