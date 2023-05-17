Ответьте на вопросы о книжных предпочтениях, а мы угадаем ваш возраст

В советские годы книги издавались в огромном количестве. Читали все, от мала до велика, правда, выбор изданий был довольно ограниченным - как правило, гражданам СССР предлагалось знакомиться с творчеством современников, которые работали в жанре соцреализма, или с классикой. Самые интересные книги были дефицитными, нередко, чтобы приобрести, например, собрание сочинений Дюма, приходилось докупать определенное количество партийной литературы. Сегодня в распоряжении книгочеев есть практически все жанры и авторы, в бумажном или электронном виде. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенному в 2022 году, печатные книги, несмотря на высокие цены, по-прежнему не теряют своей актуальности. 58% опрошенных рассказали, что предпочитают именно такой способ чтения. С экрана смартфона читают порядка 35% респондентов, 20% - с экрана компьютера, 16% выбирают электронные книги.

Любите ли вы читать? Менялись ли ваши литературные предпочтения на протяжении жизни? Давайте проверим, с какими классическими и современными произведениями вы знакомы, а мы угадаем, сколько вам лет.