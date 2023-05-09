Ответьте на вопросы цветового теста и узнайте, сколько вам лет в душе

В последние годы психологи много говорят о том, что помимо реального возраста, который зафиксирован в паспорте и других документах, у нас есть еще и возраст психологический. Иногда его еще называют субъективным, также в СМИ можно встретить и другие его наименования. Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни чувствовал себя моложе своего биологического возраста, и иногда и старше. Но психологический возраст не измеряется импульсивными ощущениями, как правило, человек на протяжении достаточно долгого периода времени не чувствует себя на свои годы. Рассчитать свой внутренний возраст можно, постаравшись учесть четыре фактора - ощущения и чувства, физиологию, активность и личные интересы. По мнению специалистов, оценки четырех этих параметров достаточно для того, чтобы рассчитать, моложе ли человек своего биологического возраста или старше. Невероятно, но факт: психологи отмечают, что чем старше становится человек, тем меньше ему кажется, что он ощущает себя на свой реальный биологический возраст.

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