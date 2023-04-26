Ответьте на 9 вопросов теста и узнайте все о вашей личности

Как отдельная дисциплина психология оформилась сравнительно недавно, но за небольшой промежуток времени успела продвинуться далеко вперед. Сегодня в мире существует огромное количество разнообразных методик, главная цель которых - помочь человеку лучше узнать, понять и принять самого себя. Одним из любопытных направлений в современной психологии является кокология, появившаяся в конце прошлого века. Термин возник от японского слова kokoro, которое переводится как “душа” или “внутренний мир”. Основателями данной методики стали профессор Исаму Сайто из Университета Риссё и Тадахико Нагао. Основу кокологии составили разнообразные тесты, которые стимулируют воображение респондента, подталкивают их к тому, чтобы с помощью логики или фантазии дополнить какую-либо картину. Ответы испытуемого тщательно анализируются, и на их основании дается оценка его эмоциональному состоянию, выявляются скрытые черты характера.

Предлагаем вам пройти один из популярных японских тестов, разработанных на основе кокологии. Дополните картинку, а мы расскажем, какую информацию о вас поведали ваши ответы.