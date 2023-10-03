Ответьте на 9 вопросов теста и узнайте, что вы за личность

Личность формируется под влиянием многих факторов: семья, воспитание, школа… Остается ли она одинаковой на протяжении всей жизни человека или подвержена изменениям? Ученые убеждены, что второй вариант будет правильным. Не так давно исследователи из Стэнфордского университета провели эксперимент, в рамках которого удалось установить - места, которые мы посещаем, могут оказывать значительное воздействие на нашу личность. В исследовании приняли участие более 2000 молодых людей. Сперва им предложили пройти стандартный личностый тест, а затем на протяжении двух недель ученые были с ними на связи и задавали короткие вопросы. Их расспрашивали о местах, в которых они бывали, а также о тех ощущениях, которые они испытывали при этом. В общей сложности авторы эксперимента получили от добровольцев свыше 63 000 ответов, которые разделили на подгруппы: “Дом”, “Работа”, “Магазин” и т.д. Результаты показали: люди, которые проводили время в общественных местах, оказались более доброжелательными и открытыми, чем те, кто проводил львиную долю времени в четырех стенах. Что вы за личность? Ответьте на вопросы психологического теста - и узнаете.

Показать полностью