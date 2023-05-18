Ответьте на 9 вопросов и тест расскажет, что вас ждет в будущем

“Устроены так люди - желают знать, что будет”, - поется в известном советском шлягере про гадалку. Действительно, во все времена человечество питало живой интерес к тому, что его ожидает в скором времени. К каким только методам гадания ни прибегали, чтобы снизошло откровение… В древности широко распространена была иеромантия - несмотря на то, что фонетически название созвучно хиромантии, не стоит думать, что это гадание по линиям на ладони. Иеромантию практиковали жрецы Месопотамии, Древнего Рима и Греции античного периода. Они исследовали… органы принесенных в жертву животных с целью отыскать знаки, которые укажут на события ближайшего будущего. Современному человеку такая методика может показаться удивительно наивной - здоровые органы, как нетрудно догадаться, предвещали хорошие новости, пораженные болезнями - плохие. К счастью, существовали и методики, для которых умерщвление животных было необязательно - например, орнитомантия. Специальные жрецы, авгуры, предсказывали будущее по поведению птиц.

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