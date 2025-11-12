Меню
Ответьте на 8/8 вопросов про «Один дома», иначе Кевин будет стрелять: сложный тест на знание культовой комедии 90-х

12 ноября 2025 21:00
Поначалу подумаете: да это же так легко! Но не спешите радоваться.

Ровно 35 лет назад маленький мальчик с большим диктофоном и еще большей смекалкой навсегда стал рождественской классикой. 10 ноября 1990 года на экраны вышел фильм, который научил целое поколение, что воровать – плохо, а защищать дом с помощью утюга, банки краски и машинок Hot Wheels – зачет!

Да, легендарной комедии стукнуло 35, и в честь этой круглой даты мы решили проверить, насколько хорошо ты помнишь детали дилогии «Один дома».

Казалось бы, что там помнить – мама кричит «Кевин!», мальчик визжит от лосьона после бритья, воры падают с лестницы. Но если ты действительно знаешь эти фильмы, то вспомнишь и то, сколько человек насчитывал клан Маккаллистеров, и в каком отеле останавливается семья во второй части, и как зовут женщину с голубями из Центрального парка.

Начнем, конечно, с простого. Сможешь ли ты вспомнить, в какой момент родители наконец осознали, что оставили ребенка одного дома? А потом резко поднимем ставки!

Этот тест – маленькое путешествие в то самое уютное праздничное настроение, где пахнет пиццей, елкой и слегка подгоревшим Гарри. Готов? Тогда вперед – проверим, не забыл ли ты, как быть «одним дома».

Ранее мы писали: А где-то горы-горы, а за ними-ними тест: вспомните по одному кадру 5 фильмов СССР, снятых на Кавказе

Фото: Кадр из фильма «Один дома» (1990)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
