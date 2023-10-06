Ответьте на 8 вопросов теста, а мы скажем вы жаворонок или сова

По своему хронотипу (характеру суточной активности, типичному для того или иного человека) люди делятся на сов и жаворонков. На протяжении долгого времени ученые пытались найти ответ на вопрос, почему одни готовы бодрствовать до поздней ночи, а другим необходимо рано лечь спать и подняться ни свет ни заря. Как показали недавние эксперименты, проведенные в Рокфеллеровском университете США, причина кроется в генных мутациях. Две недели исследователи наблюдали за добровольцами и их суточными ритмами. Большинство участников эксперимента придерживались 24-часового цикла сна и бодрствования, но у некоторых из них ритм длился дольше обычного на 30 минут. Биологические процессы, которые происходили в организме этих добровольцев, тоже был смещен - например, уровень гормона мелатонина повышался к двум часам ночи, а не к девяти вечера, как у большинства людей. Ученым удалось выяснить, что источником различий стала мутация в гене CRY1. По предположениям исследователей, такой вариант гена встречается примерно у каждого 75-го человека на планете. Хотите расставить точки над i и узнать, к какому хронотипу вы принадлежите? Скорее пройдите наш новый тест.

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