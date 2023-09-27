Ответьте на 8 вопросов теста, а мы скажем, чем вы займетесь этой зимой

“Зима близко”, - говорили Старки из Винтерфелла, и это выражение стало по-настоящему крылатым. Холодное время года для кого-то - самое любимое, для кого-то - наоборот, но при желании даже самые ярые ненавистники мороза и льда могут найти в нем что-то по душе. Например, чтобы скрасить зимние дни, можно попробовать поиграть в какие-нибудь традиционные народные игры. Одной из таких забав является старинная игра под названием “колокольчик”. Наверное, нет ни одного человека, который ни разу не играл в снежки. “Колокольчик” чем-то похож на них, но только вместо того чтобы бросаться комочками снега друг в друга, участникам предстоит поразить конкретную цель. На дерево необходимо повесить какой-нибудь предмет, в идеале - тот самый колокольчик, но, если его нет в наличии, подойдет металлическое ведро. Главное - чтобы этот предмет был компактным и издавал какой-нибудь звук при соприкосновении. Он выступает в качестве мишени, в которую игрокам необходимо попасть снежком. Маленьким детям лучше выбрать цель покрупнее, а вот ребятам постарше и взрослым будет интереснее играть с мишенью-колокольчиком, ведь поразить ее труднее. Хотите узнать, что ждет вас грядущей зимой? Ответьте на несколько вопросов теста, а мы дадим вам персональный прогноз.

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