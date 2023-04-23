Ответьте на 8 вопросов теста, а мы с точностью угадаем цвет ваших глаз

Многочисленные опросы свидетельствуют о том, что при знакомстве с новым человеком большинство в первую очередь обращает внимание на его глаза. Ведь они считаются зеркалом души, в которых можно “прочитать” характер их обладателя. Цвет глаз также имеет колоссальное значение, мы бессознательно доверяем тем людям, чей взгляд кажется нам красивым и выразительным. Но не все знают, что влияет на то, какого цвета у нас глаза - карего, голубого, зеленого и т.д. За цвет отвечает радужная оболочка, она располагается в передней части глаза. В одном из ее глубоких слоев содержатся клетки хроматофоры, где, в свою очередь, находится пигмент меланин. Он просвечивает сквозь роговицу глаз и задает их цвет. Любопытно, что все люди рождаютс со светлым цветом глаз, а затем, годам в двум-трем, цвет сформировывается у ребенка окончательно. Именно в этом возрасте появляется фермент меланин, от того, как много его содержится в клетках, зависит, насколько темным будет цвет глаз. Кстати, карие глаза наименее чувствительны к солнечному свету, чем зеленые, голубые или серые.

Ответьте на вопросы теста, а мы постараемся угадать, каким цветом глаз вы обладаете.