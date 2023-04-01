Ответьте на 8 вопросов и тест подскажет платье какой принцессы Disney вам идеально подойдет

Образы принцесс, созданных студией Disney, хорошо знакомы всем с самого детства. Но мало кто знает, что прежде чем эти образы были утверждены и воплощены на экране, они претерпели немало изменений. Самой первой диснеевской принцессой стала Белоснежка - мультфильм о доброй и отзывчивой девушке, столкнувшейся с завистью злой мачехи, вышел на экраны в 1937 году. Изначально художник Грим Натвик, работавший над визуальным обликом принцессы, вдохновился популярной в начале прошлого века мультгероиней по имени Бетти Буп. У первоначального варианта Белоснежки были такие же большие, широко распахнутые глаза, маленький носик и губки в форме сердечка. Носить принцесса должна была бледно-розовое платье с алым корсетом и синюю повязку на голове. Правда, первые эскизы Грима Натвика забраковали - Белоснежка получилась слишком уж сексуальной для героини детского мультика. Поэтому впоследствии ее наделили более миловидными чертами лица, переодели в синий корсет и желтую юбку. Даже цвет ободка поменяли - сделали его красным.

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