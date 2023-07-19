Ответьте на 6 вопросов теста и мы угадаем, что вы чаще всего теряете

Люди постоянно что-нибудь теряют. В общественном транспорте, в офисе или дома - внезапная пропажа тех или иных вещей может застать врасплох где угодно. Несколько лет назад среди жителей Великобритании провели любопытный вопрос на тему “Какие предметы вы теряете чаще всего?” Как оказалось, самой распространенной “потеряшкой” является телефон - его хотя бы раз забывали где-нибудь 40% опрошенных. Далее в рейтинге расположились пульт от телевизора, наушники, ключи от автомобиля и т.д. При этом, как продемонстрировала статистика, британские “Маши-растеряши” разделились на две группы. Представители первой из них признались, что им потребовалось некоторое время, чтобы найти потерянный предмет, но все же они справились с задачей и обнаружили его. Места, где чаще всего находились пропажи - мусорное ведро, холодильник и автомобиль. А вот англичане, принадлежащие ко второй группе, рассказали, что не тратят много времени на поиски, а отправляются в магазин за новой аналогичной вещью. Правда, в некоторых случаях и ее потом тоже теряли. В общей сложности на эти цели в год было потрачено около 76 фунтов стерлингов. А какую вещь чаще всего теряете вы? Узнайте с помощью нашего теста.

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