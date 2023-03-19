Ответьте на 6 вопросов и узнайте свой самый счастливый возраст

Счастье - то, что о чем мечтает подавляющее большинство людей на земле, то, к чему стремятся и чего желают друг другу в праздничные дни. Люди оглядываются по сторонам, и, глядя на окружающих, задаются вопросом: а счастливы ли они? Чем вообще является счастье в их представлении? Ученые не смогли пройти мимо этой темы и решили выяснить, в каком возрасте львиная доля людей чувствует наибольшую гармонию и полноту жизни. В ходе исследования эксперты опросили порядка 1500 взрослых людей в возрасте от 21 до 100 лет. Результаты оказались довольно неожиданными - выяснилось, что чем старше становится человек, тем более счастливым он себя ощущает. Ученые назвали этот феномен “парадоксом старения”. Широко распространен стереотип, что самыми счастливыми являются молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, но, согласно результатам эксперимента, именно этот промежуток жизни по факту оказался самым несчастливым для опрошенных. Причиной тому эксперты считают тревоги, которые одолевают неопытных молодых людей, заставляют их переживать.

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