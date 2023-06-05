Ответьте на 4 вопроса теста и узнайте, что вас ждет в будущем

С давних времен люди хотели знать, что ожидает их в дальнейшем. Спрос порождает предложение, и к услугам таких любопытных товарищей всегда были гадалки, оракулы, тарологи и другие предсказатели будущего. За все время существования человечества появилось множество методик прогнозирования, как говорится, на любой вкус и цвет. В странах, где есть пустыни, практиковали геомантию - гадания по узорам и рисункам, которые появлялись при манипуляциях с песком, камнями, землей и т.д. Как нетрудно догадаться, особенно популярным был этот способ в арабских странах, а возник, вероятно, в Древней Персии. В Средние века достаточно распространенным было гадание… на сыре. Особенно любили его в тех поселениях, где этот деликатес производили, поскольку гадать можно было на узорах, которые образовывались в процессе свертывания сыра. Ну а там, где производство не было налажено, будущее предсказывали по количеству и размеру дырочек, плесени, цвету и другим особенностям. Этот способ гадания назывался тиромантия.

Хотите узнать, что принесет вам будущее? Пройдите забавный тест, который расскажет, что произойдет в вашей жизни через год.