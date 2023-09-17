Ответьте на 3 простых вопроса теста, а мы скажем какой вид спорта вам стоит попробовать

Занятия спортом, как ни крути, дело полезное. С их помощью кто-то поддерживает хорошую физическую форму, а кто-то испытывает захватывающие эмоции. Но перед тем как решить, каким видом спорта заняться, необходимо тщательно изучить всю информацию о нем и понять, насколько он травмоопасен. По мнению врачей-травматологов, самыми рискованными видами спорта являются горные лыжи и сноуборд. Как правило, чаще всего на склонах гор люди травмируют колени и плечи. А заядлые сноубордисты приходят к специалистам с повреждениями запястий, плечевого пояса, сотрясениями мозга и компрессионными травмами позвоночника. В особой группе риска находятся новички, которым трудно сохранить баланс. Контактные виды спорта также достаточно травмоопасны, касается это и смешанных единоборств. Участники задействуют и ноги, и руки, а значит, шанс получить какое-нибудь повреждение вырастает в два раза. Переломы, трещины костей, ушибы мягких тканей и внутренних органов - все это является неотъемлемой частью будней спортсменов. Если вовремя не обратиться к врачу, можно заработать неприятные последствия на всю жизнь.

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