Ответьте, как бы вы поступили в этих ситуациях, а тест определит, что вы за человек

Все люди время от времени попадают в неловкие ситуации. Хорошо, если можно исправить случившееся с помощью одной-единственной шутки. Но бывает и так, что приходится потратить немало нервов и сил, чтобы обошлось без тяжелых последствий. Почему щекотливые ситуации заставляют нас так сильно переживать? Психологи говорят, что причиной тому является одна из базовых потребностей человека - принадлежать к социальной группе. Именно она подталкивает нас тщательно следить за своим поведением, беспокоиться, что думают окружающие, размышлять, как будет выглядеть в чужих глазах решение, которые мы примем. Если оно будет воспринято негативно, это нанесет ощутимый удар по нашей самооценке. По мнению специалистов, застраховаться от неловких ситуаций не в нашей власти, однако мы вправе принять решение, которое минимизирует ущерб. Избегание, когда человек ведет себя как ни в чем не бывало или спешит как можно скорее откреститься от случившегося, в психологии считается самообманом. А вот признание того, что попали в сложное положение и открыто это признали, сделает вас смельчаком в глазах окружающих.

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