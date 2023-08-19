Ответьте честно на вопросы этого теста, а мы угадаем ваш пол

Невероятно, но факт: общая генная база человека и обезьяны составляет 98,4%, а женщины и мужчины - 96%. Иными словами, у представителей противоположных полов больше сходного с приматами, чем друг с другом! По словам исследователей, количество характеристик, по которым мужчина и женщина категорически не совпадают - не меньше 60 тысяч. Самое главное, базовое различие заключается в предназначении, “запрограммированном” природой. На женщину возложена ответственность за будущее, за продолжение рода, поэтому она не может позволить себе броситься с головой в омут приключений, зачастую непредсказуемых и опасных. Это прерогатива мужчин (во всяком случае, так было задумано матушкой-природой). Именно сильному полу присущи активность, риск, стремление к переменам, в то время как женщина отвечает за стабильность, порядок и традиции. Причиной всему является гормон тестостерон, которого у мужчин вырабатывается в 20 раз больше. Он наделяет сильный пол качествами, необходимыми для приключений и завоеваний. Одним словом, обусловленная генами разница между мужчиной и женщиной колоссальна, но объединяют их чувства, которые они испытывают друг к другу.

Кто вы - мужчина или женщина? Ответьте на 15 простых вопросов, а мы попробуем угадать, какого вы пола.