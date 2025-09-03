Ответите на 5/5 вопросов — возьмите с полки пирожок: угадайте фильмы СССР по кадрам с выпечкой (тест)

В советском кино были поистине аппетитные застолья. И нередко на них фигурировали всевозможные пироги, от которых даже через экран веяло теплом и ароматом.

Предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните эти вкусные моменты отечественного кинематографа. Сможете ли вы по одному только пирогу или сцене с ним угадать, из какого он фильма?

Готовы окунуться в воспоминания и узнать, кто же из вас настоящий знаток советского кино? Возможно, после этого теста вам захочется пересмотреть любимые ленты — и конечно, испечь тот самый пирог по рецепту из фильма!

