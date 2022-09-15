Ответить верно смогут далеко не все: угадайте книгу по цитате

Все мы со школьной скамьи помним имена писателей-классиков: Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Иван Тургенев… Однако мало кто знает о том, что у известных литераторов были родственники, которые также занимались сочинительством, но снискали на этом поприще меньшую славу. Так, например, у Федора Михайловича Достоевского, автора романов “Идиот”, “Преступление и наказание”, “Братья Карамазовы” было шестеро братьев и сестер. Однако самые близкие и доверительные отношения у него сложились с братом Михаилом, который был на год его старше. С самого детства братья интересовались литературой, вместе читали книги и мечтали о том, как вырастут и станут великими писателями. Однако, в отличие от Федора, Михаил не обладал большим писательским дарованием. С 1840-х годов он печатал в журналах свои повести и переводы немецких поэтов, но куда большего успеха добился как редактор журналов. Вместе братья Достоевские издавали журналы “Время” и “Эпоха”. Михаил Федорович всячески поддерживал брата и верил, что тот создаст произведения, которые останутся в веках. Так оно и случилось.

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