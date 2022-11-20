Ответила за грех прадеда? С какой трагедией столкнулась Троянова из «Ольги»

Актриса Яна Троянова — одна из тех, кого в российском кино называют «надеждой нового поколения». Звезда фильмов «Волчок», «Жить» и «Кококо» сейчас известна всей стране как исполнительница главной роли в сериале «Ольга» и ведущая шоу «Последний герой».

Но ни зрительская известность, ни миллионные гонорары на съемках, ни брак с известным режиссером Василием Сигаревым (который и снял те самые фильмы, сделавшие его супругу знаменитой) не смогли избавить Троянову от жизненных неурядиц. Сама же актриса долго считала, что просто вынуждена расплачиваться за грех своего прадеда, который убил собственную жену, чтобы ее не обесчестили красноармейцы.

В 2011 году свел счеты с жизнью единственный ребенок Трояновой, ее сын от первого брака Николай Ширинкин. Это стало таким сильным душевным потрясением для артистки, что она начала пить, несмотря на то, что активно снималась в этот момент. Более того, несколько раз в этом состоянии она сама пыталась уйти из жизни.

Справиться со всеми невзгодами Яне помогли собственная сила воли, Василий Сигарев, за которым она на тот момент еще была замужем (супруги развелись в 2020 году, но остались в хороших отношениях), а также собака Эми породы вест-хайленд-терьер, подаренная коллегами актрисы после съемок фильма «Страна ОЗ». Именно ее Троянова считает своим талисманом и главной причиной того, что пагубную зависимость удалось преодолеть.