Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь

Андрей Малахов шокировал пользователей Сети, рассказав о рейтингах своих шоу. Как оказалось, он является одним из самых популярных телеведущих в стране.

За годы работы на отечественном телевидении Малахов успел поучаствовать в десятках шоу и завоевать сердца огромной армии поклонников. Как оказалось, любовь его фанатов не проходит с годами, а лишь увеличивается. В своих социальных сетях телеведущий доказал свой успех и поделился рейтингами федеральных каналов, из которых становится ясно, что все его шоу весьма популярны у зрителей.

Например, его программа «Привет, Андрей!» в несколько раз обгоняет по популярности «Пусть говорят», которую теперь вместо него ведет Дмитрий Борисов. Похожая ситуация и с другими шоу, которые заметно опережают своих конкурентов.

Таким образом, как уверены пользователи Сети, телеведущему удалось доказать свой профессионализм и актуальность, ведь, даже не появляясь в эфире вот уже несколько месяцев, он продолжает удерживать первое место по популярности.