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Киноафиша Статьи Ответа не последовало: неожиданное обращение фанатов Шатунова удивило россиян

Ответа не последовало: неожиданное обращение фанатов Шатунова удивило россиян

21 июля 2022 14:00
Ответа не последовало: неожиданное обращение фанатов Шатунова удивило россиян

Поклонники музыканта мечтают о его потрете.

Муж Наташи Королевой Тарзан с недавних пор открыл в себе интерес к изобразительному искусству. Весной он написал портрет Филиппа Киркорова, подарив его исполнителю на юбилей. По словам Королевой, Глушко на несколько дней буквально выпал из жизни семьи, сосредоточившись на кропотливой работе.

На днях Тарзан представил подписчикам в соцсетях свою новую работу. На этот раз на картине он изобразил темнокожую девушку. Фолловеры поразились мастерству Сергея. А фанаты Юры Шатунова оставили Тарзану неожиданное обращение.

«Просим от имени народа портрет Шатунова», — написали они.

Ответа на эту просьбу от Глушко пока не последовало. Напомним, Юра Шатунов трагически скончался от инфаркта 23 июня. К его могиле поклонники до сих пор каждый день несут свежие цветы. Кроме того, родные музыканта уже объявили конкурс на лучший эскиз памятника, который в следующем году будет установлен на кладбище. Планируется, что на его изготовление будет объявлен сбор средств.

Фото: ZERKALO/East News
Елена Королева
Елена Королева
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