Ответ СССР западу: советской Марлен Дитрих поклонялся каждый

Любовь Орлова с середины 30-х годов получила заслуженную славу дивы кино СССР. Актрисе поклонялся каждый — от технического работника сцены в театре до первых лиц государства. По слухам, даже Иосиф Сталин благоволил звезде: он был доволен ее образами в кино, считая работы Орловой убедительным ответом Западу, а ее саму — советской Марлен Дитрих.

Как вспоминал актер Евгений Стеблов, актриса не стремилась демонстрировать свое превосходство над другими. С коллегами по фильмам «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга» она общалась на равных, а вот они испытывали перед ней настоящий трепет и старались держать дистанцию.

По словам Стеблова, однажды Орлова приняла приглашение на юбилей одного из рабочих сцены. Мужчина родом из деревни и не надеялся, что ведущие артисты театра имени Моссовета придут на его праздник. Большинство из них действительно проигнорировали день рождения, а Любовь не обошла вниманием юбиляра и присутствовала на мероприятии.

Актриса могла позволить себе и неловкие вопросы Сталину. На одном из совместных ужинов она поинтересовалась у вождя судьбой ее первого мужа Андрея Берзина, который ранее был арестован. По слухам, Сталин был шокирован дерзостью звезды, прервал ужин и больше не поддерживал с ней общение. Однако наказания Орлова избежала, пишет «Новый очаг ».