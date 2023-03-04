Ответ до сих пор не найден: как обычный почтовый голубь взбаламутил весь мир

11 лет назад британские трубочисты обнаружили в камине старинного дома, принадлежавшего Дэвиду Мартину, скелет голубя. К истлевшей лапке птицы был прикреплен мини-контейнер. В нем нашли нечто похожее на записку. Специалисты установили, что это голубиный шифр, но попытки разгадать послание поставили в тупик спецслужбы Ее Величества, а вместе с ними и весь мир.

Шифр, состоящий из 27 комбинаций по пять букв в каждой, содержал два номера. Один из них принадлежал самому голубю, но его установить не удалось. Единственное, что расшифровали эксперты, это слово «Sjt» — «sergeant», то есть сержант.

Фамилия Скотт, которую обнаружили в письме дешифровщики, не соотносилась ни с одним военнослужащим. Назначение кода X02, обозначавшего, согласно одной из версий, бомбардировочное авиационное командование, также не удалось установить.

Британские власти признали свое бессилие и обратились к бывшим разведчикам, которые больше знали о реалиях голубиной почты того времени. Самый оригинальный ответ, правда, пришел не от них, а от простого гражданина. Он предположил, что раз послание найдено в камине, то первые буквы могут означать «Дорогой Санта». Если эта догадка верна, то голубиная миссия была тренировочной, а не реальной.