Помните Сиплого из «Бумера»? Вот как сейчас выглядит и живет звезда культового фильма

29 января 2026 11:50
Путь к большим экранам у артиста был – врагу не пожелаешь.

Задолго до того, как Сиплый в финале «Бумера» оказался под упавшей кабиной, сыгравший его Алексей Ошурков пережил похожую трагедию в реальной жизни. Тем удивительнее, что после этого он еще и умудрился стать успешным актером.

Ошурков в 90-е пережил падение с третьего этажа, получил тяжёлую травму и потом заново учился ходить, долго передвигаясь на костылях. Путь к славе, как понимаете, был непростым, и не только потому, что из «Щепки» его отчисляли дважды.

Отчаявшись пробиться на экран, актер отправился в армию, где дослужился до сержанта и вспоминал службу как настоящую школу жизни. После были ночные смены сторожем и работа дворником.

Лишь побывав на социальном дне Ошурков вернулся в Ярославль и в местном театральном институте всё-таки получил диплом. А в 1994 году Ошурков попал во МХАТ имени Горького, играл в «Синей птице», «Трёх сёстрах», «На дне».

Потом случился «Бумер» Петра Буслова – фильм, снятый за смешные деньги, но ставший культовым. Дальнобойщики в нём выглядели пугающе настоящими, и Сиплый, пырнувший Димона, запомнился не меньше главных героев.

Позже была роль капитана Зубова в «Солдатах», которая принесла массовую узнаваемость и стабильную работу.

Сегодня у Ошуркова почти нет главных ролей, зато он мелькает в громких проектах на вторых ролях – от криминальных историй до неожиданно мирного «Поля чудес».

В семейной комедии с Еленой Лядовой и Денисом Шведовым артист сыграл деревенского работягу-пенсионера, держащего под рукой нож вместо той самой отвертки.

Фото: Кадр из фильма «Бумер» (2004), «Поле чудес» (2024), сериала «Солдаты»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
