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Киноафиша Статьи «Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали

«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали

22 июля 2022 10:50
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали

В Сети не оценили откровенность певицы.

68-летняя Любовь Успенская не стесняется публиковать в соцсетях довольно откровенные снимки. Не так давно она продемонстрировала подписчикам несколько нарядов из коллекции своей дочери Татьяны, созданной совместно с дизайнером Аникой Керимовой. При этом образы Успенской состояли из купальников и легких парео.

На сцене певица также предпочитает яркие концертные наряды с глубоким декольте и длиной мини. Но не всем пользователям Сети ее стиль приходится по душе. Так, известный блогер Лена Миро растоптала засветившуюся в купальнике Успенскую. По ее мнению, оголяться в возрасте звезды просто неуместно. К тому же у окружающих это вызывает лишь негативную реакцию.

«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали

«Отвернуться и не смотреть», — отметила Миро в ЖЖ.

Комментаторы поддержали мнение Лены, подчеркнув, что Успенской не следует одеваться в стиле 20-летних певиц. В таком виде она лишь кажется очень вульгарной, считают они.

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«Чем старше Успенская, тем короче ее наряды и глубже декольте», «Она всегда была вульгарно одетой», «Испытываешь легкую брезгливость», — отметили интернет-пользователи.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
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