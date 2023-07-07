Отвергнутый Курниковой Павел Буре женился на ее копии: сходство пугает

Роман Павла Буре и Анны Курниковой, раздутый СМИ, в свое время вызвал огромный ажиотаж. Вся страна хотела видеть вместе двух самых известных на тот момент спортсменов из России. Однако хоккеист и теннисистка так и не порадовали публику.

Анна в итоге отвергла Буре и переметнулась к испанскому красавцу Энрике Иглесиасу. Павел же долго не мог встретить ту единственную, о которой мечтал. Удача улыбнулась хоккеисту в конце 00-х, когда он был в Турции. На отдыхе Павел познакомился с Алиной Хасановой, которая на тот момент была еще студенткой. Между ними завязался курортный роман, переросший в крепкий брак.

Сегодня Павел и Алина воспитывают троих детей — мальчика и двух девочек. Их семья считается для многих образцовой. Но некоторых поклонников Буре удивляет больше не то, что он стал примерным отцом и мужем, а то, что супруга — копия Курниковой.

У Алины и Анны и правда много общего: длинные светлые волосы, широкие скулы, смуглая кожа. Шокированные пользователи Сети пишут, что Павел нашел копию теннисистки, чтобы легче пережить ее отказ.