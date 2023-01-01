Отвечает Борис Бурда: куда исчез знаменитый знаток из «Что? Где? Когда?»
Свое истинное увлечение он пронес через всю жизнь.
Имя Бориса Бурды прекрасно известно любителям интеллектуальных игр, среди которых «Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Брэйн ринг». Один из самых популярных «знатоков» и автор нескольких тысяч вопросов для всех этих программ был долгое время известен и как телеведущий различных программ о кулинарии.
Именно приготовление еды стало для Бориса Оскаровича настоящей страстью. За много лет у плиты он создал не один собственный рецепт самых разных блюд, написал несколько кулинарных книг и регулярно ходит на различные шоу, где дает соответствующие мастер-классы.
А еще Бурда много лет является поклонником бардовской песни. Он и сам пишет музыку на стихи знаменитых поэтов — Киплинга, Левитанского, Самойлова и других, выступая с ними на слетах и фестивалях.
Что же до интеллектуальных игр, то они никуда не исчезли из жизни Бурды, просто сейчас он участвует в них не в качестве игрока, а как организатор. И, конечно, вопросы для этих игр Борис Оскарович продолжает составлять самостоятельно и находит в этом для себя одно из любимейших занятий, пишет портал «АиФ».