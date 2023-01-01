Отвечает Борис Бурда: куда исчез знаменитый знаток из «Что? Где? Когда?»

Имя Бориса Бурды прекрасно известно любителям интеллектуальных игр, среди которых «Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Брэйн ринг». Один из самых популярных «знатоков» и автор нескольких тысяч вопросов для всех этих программ был долгое время известен и как телеведущий различных программ о кулинарии.

Именно приготовление еды стало для Бориса Оскаровича настоящей страстью. За много лет у плиты он создал не один собственный рецепт самых разных блюд, написал несколько кулинарных книг и регулярно ходит на различные шоу, где дает соответствующие мастер-классы.

А еще Бурда много лет является поклонником бардовской песни. Он и сам пишет музыку на стихи знаменитых поэтов — Киплинга, Левитанского, Самойлова и других, выступая с ними на слетах и фестивалях.

Что же до интеллектуальных игр, то они никуда не исчезли из жизни Бурды, просто сейчас он участвует в них не в качестве игрока, а как организатор. И, конечно, вопросы для этих игр Борис Оскарович продолжает составлять самостоятельно и находит в этом для себя одно из любимейших занятий, пишет портал «АиФ» .