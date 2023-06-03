Отважится не каждый: на что пошел звезда «Двух капитанов» ради красотки-актрисы

Борис Токарев стал народным любимцем после выхода фильмов «Два капитана» и «Горячий снег». Актер построил не только успешную карьеру, но и счастливую личную жизнь.

Супругой Токарева стала Людмила Гладунко, его коллега по цеху. Она является дочерью известной актрисы Риты Гладунко, которая снялась во многих советских лентах. Она появлялась в картинах «Тридцать три», «Райские яблочки», «Строговы» и в других.

Рита Ивановна славилась своей любвеобильностью. У артистки было шесть громких романов, которые ничем хорошим не закончились. Свои последние годы она прожила без мужчины.

Ее дочь Людмила пошла по карьерным стопам матери. На ее счету работы в фильмах «Легкая вода», «Прощение», «Еще люблю, еще надеюсь». В молодые годы Гладунко-младшая была завидной красавицей: большие светлые глаза, обворожительная улыбка, роскошные волосы. Неудивительно, почему Токарев потерял голову из-за нее.

Его не остановило, что теща славилась многочисленными романами. Для кого-то это стало бы предупреждением, ведь Людмила могла повторить судьбу своей непостоянной матери. Но этого не произошло. Они поженились в 20 лет и до сих пор счастливы вместе. Пара воспитала сына, который окончил МГИМО.