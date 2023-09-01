«Оттопыренные» веки, подбородок висит: как Лолита выглядела до операций

Певицу Лолиту Милявскую можно по праву назвать одной из самых честных звезд российского шоу-бизнеса. Она откровенно комментирует любые темы и события и не стесняется говорить о себе.

Певица, которой в ноябре исполнится 60 лет, выглядит значительно моложе. Но, в отличие от многих коллег по цеху, никогда не лукавит и не списывает все на массажи или отличную генетику, а честно признается, что регулярно наведывается к пластическому хирургу.

В частности, Лолита рассказала, что делала подтяжку подбородка. Из-за регулярных занятий вокалом мышцы ослабевают и начинают немного провисать. Так как это не красит ни одну женщину и добавляет лишний десяток лет, певица решилась убрать лишнюю кожу. Кроме того, раз в семь-восемь лет Лолита делает блефаропластику — операцию по коррекции век. Как пишут СМИ, артистка призналась, что из-за постоянного сценического макияжа веки начинают «оттопыриваться».

А вот липосакцию и тем более резекцию желудка звезда отрицает. По ее словам, поддерживать форму ей удается благодаря рекомендациям эндокринолога.