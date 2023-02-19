Отталкивающее зрелище: такого Шерлока вы точно не видели (фото)

Даже преданные фанаты не были к этому готовы.

Часто актеры становятся заложниками одного амплуа, от которого стараются «отмыться» годами. Ради этого они готовы на любые, даже самые экстраординарные роли.

Британский актер Бенедикт Камбербэтч известен в первую очередь как легендарный Шерлок Холмс из нашумевшего сериала. Образ не только прославил артиста на весь мир, но и плотно закрепился за ним. Многие отказываются воспринимать Камбербэтча в других ролях, хотя он делал все, чтобы зрители перестали ассоциировать его с сыщиком.

Так, в 2013 году вышел биографический триллер «Пятая власть» с Бенедиктом в главной роли. Актер предстал в образе жестокого и грубого героя, даже внешний вид которого вызывает отвращение — неухоженный, немытый и патлатый. Зрители не были готовы к такому перевоплощению, ведь все привыкли видеть Камбербэтча стильным и элегантным Шерлоком.

Картина получила отрицательные отзывы, но игра актера поразила всех скептиков без исключения. Поклонники еще больше полюбили Бенедикта за этот смелый киноэксперимент.