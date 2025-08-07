Отсылки к Тарантино, «Бригаде» и Толкину: Эта «кринжовая» российская комедия 00-х состарилась как хорошее вино — и плевать, что рейтинг 3.1

Да, «Самый лучший фильм» не получил ни «Нику», ни благословения кинокритиков. Да, на КиноПоиске у него позорные 3.1. Да, создатели потом извинялись и клялись все исправить в сиквеле (не вышло). Но спустя 17 лет становится ясно: в наше время такой фильм уже невозможно снять.

Слишком он стыдный, слишком честный, слишком громкий. Он — как татуировка в стиле трайбл: кажется дичью, пока не осознаешь, что это был стиль целого поколения.

Зеркало нулевых

В 2008-м «Comedy Club» был повсюду — от телевизоров до магнитол в маршрутках. И когда их резиденты решили сделать свое «Очень страшное кино», получилось не просто пародия, а киносводка всей поп-культуры нулевых.

Тут и «Бригада», и «Ночной дозор», и «9 рота», и «Бумер», и «Дальнобойщики». А между ними — обязательная сцена с матом, запрещенкой, Богом и Арменом Джигарханяном.

Джедаи, Нео и Тима Милан (он же Павел Воля, он же карикатура на Диму Билана) встроены в этот трэш-оркестр без особого смысла, но точно с душой.

Интертекст как диагноз

Фильм собирается из фрагментов, как анекдот из серии «встречаются как-то Чебурашка и прапорщик из "9 роты"…». Но в этом хаосе — честность. Отечественная культура нулевых и правда была фрагментарной: мы знали «Матрицу» по уклонению от пуль, а «Звездные войны» — по мечам, купленным на рынке.

Никакой глубины, зато — калейдоскоп узнавания. Поэтому «СЛФ» и смотрится как дневник поколения, которое все про себя помнило через мемы и цитаты.

Постмодерн на костылях

Смеха тут, откровенно говоря, на 50/50. Некоторые пародии действительно удачны (Тима Милан — золото), а другие — затянуты и грустны (семиминутная погоня из «Ночного дозора» — зачем?). Но в целом у Харламова с Гаспаряном был план, и он амбициозен: взять важные фильмы нулевых и довести до абсурда их драму, пафос и самоуважение.

Билан превращается в извращенца, «9 рота» — в психушку, «Бумер» — в балаган. Это не высмеивание, это попытка заставить зрителя рассмеяться над серьезным лицом отечественного кино.

Слишком пошло, чтобы быть умным?

Главное обвинение в сторону фильма — пошлость. Мат, сортирщина, плоские шутки — всего хватает. Но и в этом есть смысл: в 2008 году альтернативы «Самому лучшему фильму» не существовало.

Пародий у нас тогда просто не снимали, а если и пробовали, то без малейшего замаха на культурный комментарий. «СЛФ» — редкий пример, когда пародия пытается быть и смешной, и проницательной. Где-то проваливается. Но где-то — попадает точно в нерв.

Стоит ли пересматривать?

Удивительно, но с годами фильм стал памятником эпохе. В нем — вся скороговорка нулевых: телефоны-раскладушки, гламур, Белоснежка с папиросой, Чебурашка с похмелья и герои, живущие по заветам ТНТ. Он нелепый, громоздкий, но именно такой и должна быть пародия на десятилетие, которое порою само было одной большой шуткой.

И да, он действительно смешной, местами — гениально тупой. Такой, каким должен быть «Самый лучший фильм» в эпоху, когда никто ничего не фильтровал.

