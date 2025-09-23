Меню
Отсылка к «Чужому» даже в названии: sci-fi со звездой «Во все тяжкие» прошел мимо массового зрителя — хотя здесь космос и пришельцы

23 сентября 2025 10:51
Любителям фантастики стоит ознакомиться.

Один из самых необычных космических хорроров последних лет вышел в 2024 году, но почти никто этого не заметил. Речь о фильме «Пепел» — режиссерском проекте Flying Lotus (Стивена Эллисона), известного как экспериментальный музыкант и продюсер. На этот раз он решил сыграть по правилам жанра, но и их слегка переломать.

Главная героиня — астронавт Рия (Эйса Гонсалес). Она приходит в себя на мертвой планете без памяти и окруженная трупами своей же команды. Ее единственная зацепка — сигналы бедствия, исходящие с корабля.

Вскоре заявляется Брайон (Аарон Пол из «Во все тяжкие»), готовый помочь. Но можно ли ему доверять? Ответ появляется по ходу повествования.

Вдохновлен классикой

«Пепел» явно кланяется лучшим в жанре: тут чувствуется «Чужой» Ридли Скотта, «Сквозь горизонт» и даже атмосфера игр Dead Space. Правда, режиссер сделал ставку не на жутких монстров, а на настроение.

Если у сэра Ридли Чужой — это идеальный хищник ксеноморф, то на сей раз главный антагонист — это инопланетное существо с высоким "IQ", цели и задачи которого не очевидны и непостижимы, — пишут рецензенты.

В фильме цвет работает как отдельный персонаж: яркие красные и глубокие синие оттенки вспыхивают в моменты хаоса, создавая ощущение зыбкой реальности.

Сюжет выстроен нелинейно: воспоминания Рии появляются обрывками, как рваная пленка, и зрителю приходится самому собирать картину воедино. И чем дальше, тем яснее — в этой истории нет простого ответа, кто здесь враг, а кто жертва.

Отдельная деталь для фанатов: оригинальное название «Ash» совпадает с именем андроида из «Чужого» (1979). Случайность или осознанная отсылка? Судя по общей стилистике, Flying Lotus явно пытался сыграть с наследием культового хоррора, добавив в него свой экспериментальный почерк.

Удивительно, что картина прошла почти незамеченной: с Эйсой Гонсалес и Аароном Полом в ролях, с таким визуалом и концепцией «Пепел» вполне мог бы стать новой легендой. Чего-то все-таки не хватило. Просто так хорроры не остаются в тени громких франшиз: всегда есть шанс выделиться.

Фото: Кадры из фильмов «Чужой» (1979 г.), «Пепел» (2024 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
