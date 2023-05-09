Отсутствие талии и крупные бедра: при виде оголившейся Дианы глаза на лоб полезут (редкое фото)

Диана Спенсер по сей день остается для многих иконой стиля. Принцессе Уэльской удалось покорить сердца миллионов, несмотря на то, что ее внешность, а особенно фигура были далеки от идеала.

Первая супруга принца Чарльза знала о своих изъянах и боролась с лишними килограммами. Однако это не мешало леди Ди щеголять на пляже в купальниках. В Сети можно увидеть фотографии, на которых народная принцесса практически обнажена.

При виде одного из таких кадров у любого глаза на лоб полезут. Речь идет о редком снимке, сделанном во время последних каникул королевы людских сердец, которые она провела в Сен-Тропе.

Фото датировано июлем 1997 года. На нем Диана запечатлена в слитном купальнике с тигровым и леопардовым принтом. Спенсер не удалось скрыть от папарацци свои недостатки — полное отсутствие талии и довольно крупные бедра.