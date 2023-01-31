Отсутствие собак в «Зверополисе» заметит самый внимательный: не поверите, в чем причина

Анимационный приключенческий фильм «Зверополис» покорил и взрослых, и детей. В этой вселенной представлен целый калейдоскоп разных животных, однако здесь не достает самых ближайших к человеку четвероногих друзей — собак.

Вместо них в мультфильме появляются исключительно волки. Почему же создатели полностью проигнорировали собак? Дело в том, что Зверополис — это мир, где обитают только животные, и здесь нет места для человека. Волки, вероятно, не были одомашнены людьми, поэтому просто не эволюционировали в собак. По той же причине создатели не стали вводить в сюжет и кошек.

Многие также задаются вопросом: почему авторы решили отказаться от птиц? Возможно, они жили в отдельном городе, или их разум просто не смог эволюционировать до человекоподобного, так как пернатые обитают не на суше, а в воздухе.

Мультфильм «Зверополис» рассказывает о развитом современном городе, где живут самые разные представители фауны. Территория поделена на районы, полностью повторяющие человеческую среду обитания.