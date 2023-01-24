Отсутствие мимики и открытый рот: россияне в шоке от преобразившейся звезды «Никто кроме тебя»

Сериал «Никто кроме тебя» был одним из первых латиноамериканских хитов, показанных в России. Мексиканская мыльная опера произвела настоящий фурор. Этот успех обеспечила красавица-актриса Лусия Мендес, исполнившая главную роль в сериале.

Позднее артистка снималась во многих мексиканских телепроектах, но все они оказались куда менее успешными, чем картина «Никто кроме тебя». Увы, после выхода сериала «Мариелена» в начале 90-х актерская карьера Лусии пошла на спад.

Тогда Мендес решила переключиться на музыкальную деятельность. В этом ей сопутствовал успех, и многие песни артистки стали хитами. В общей сложности она выпустила свыше 30 альбом.

А в личной жизни у Мендес не все шло гладко. Она дважды выходила замуж, но ни один брак не принес актрисе счастья. У Лусии есть взрослый сын от первого мужа. Совсем скоро актриса отметит свое 68-летие. Она уже давно не снимается в кино, но продолжает певческую карьеру.

Сегодня в ней трудно узнать ту эффектную красавицу с выразительным взглядом. Мендес увлеклась пластикой и превратилась в очередную жертву хирургии — теперь у нее лицо-маска, неподвижная мимика и вечно открытый рот. Российские пользователи Сети, заставшие актрису в ее лучшие времена, были глубоко разочарованы, увидев эти метаморфозы.