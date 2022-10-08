Отстоять не удалось: вот почему «Муху-Цокотуху» запрещали в СССР

Стихи Корнея Ивановича Чуковского хорошо известны всем с самого детства. «Муха-Цокотуха», «Мойдодыр», «Доктор Айболит» – эти и многие другие произведения автора по праву считают классикой детской литературы. «Аргументы и Факты» изучили дневник Чуковского и узнали, что не всегда стихи поэта встречали с теплом и восторгом. В начале 1923 году, когда была осуществлена первая попытка издания «Мухи-Цокотухи», губернский отдел литературы и издательств ее раскритиковал.

В своем дневнике, который цитируют АиФ, Чуковский пишет, что отстоять «Муху» ему не удалось, потому что сотрудница Гублита по фамилии Быстрова ему объяснила, насколько неприличным покажется это произведение читателям.

«Она стала утверждать, что рисунки неприличны: комарик стоит слишком близко к мухе, и они флиртуют. Как будто найдется ребенок, который до такой степени развратен, что близость мухи к комару вызовет у него фривольные мысли», – вспоминает Чуковский.

Травлю писателя поддержала вдова Ленина, Надежда Крупская. Она утверждала, что «Муха-Цокотуха» подрывает веру детей в торжество коллектива, в ней выражено сочувствие кулацкой идеологии и она восхваляет «мещанство и кулацкое накопление».

В итоге сказка вышла в свет годом позже под названием «Мухина свадьба», а в 1927 году она впервые вышла под современным названием и с тех пор стала бессмертной классикой детской литературы.