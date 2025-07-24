Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?

И не ждите, что тут будут редиски и тысячи чертей — уровень сложности: хардкор. Ну, почти.

Как говорят в народе, нецензурная брань — жемчужина великого русского языка, но в советском кино почти не матерились, зато ругались знатно. Иногда с выдумкой, иногда сквозь зубы, но часто так, что цитаты моментально уходили в народ.

Никаких вам запикиваний — только чистая, одобренная худсоветом злость: «мымра», «гнида», «ешкин кот», «интеллигент несчастный», «три тысячи чертей». Говорили это с таким темпераментом, что и без мата было понятно: персонаж на пределе.

Сценаристы и актёры находили способы выразить раздражение, презрение, тоску, обиду — и всё это в рамках приличий. Советская лексика ругани была богатой, выдуманной и часто — комичной. Не случайно сегодня эти фразы разобрали на мемы, стикеры и футболки. Узнаёшь — и сразу вспоминаешь, кто, кому и почему так сказал. А не узнаёшь — тем интереснее!

В этом тесте тебе предстоит угадать советский фильм по фирменному ругательству. Только отборные фразы — никакой скуки, только крик души. Сможешь вспомнить, кто кого обозвал «редиской», а кто шипел «мракобес!»? Вперёд — и не злись, если ошибёшься.

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