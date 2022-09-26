Отстаивала место в театре врукопашную: правду о нападении на Доронину предали огласке

Татьяна Доронина последние годы возглавляет МХАТ имени Горького. Однако до этого артистка пыталась построить карьеру на сцене театра Маяковского. Как оказалось, помешала ей в этом коллега Наталья Гундарева, которая устроила с ней рукопашную разборку.

Дело в том, что, когда Доронина пришла в труппу театра, Гундарева уже была там звездой. Она участвовала в большинстве постановок, и именно на ее спектакли приходило большинство зрителей. Артистка не хотела лишаться своего статуса, поэтому с первых дней начала конфликтовать с Дорониной.

В итоге словесные перепалки закончились настоящей дракой. Как рассказала актриса Татьяна Васильева, знаменитости устроили потасовку прямо во время репетиции.

«Наташа дала по физиономии Татьяне Васильевне», — вспоминает артистка в шоу «Далекие близкие».

После этого Доронина была вынуждена покинуть театр, а Гундарева осталась без конкуренток.