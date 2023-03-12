Отсидел за надругательство: этот факт о советском «царевиче» вызовет ужас у россиян

Алексей Катышев стал одним из главных артистов в сказках Александра Роу. Именно его зрители видели в ленте «Огонь, вода и... медные трубы», а также в картине «Варвара-краса, длинная коса». Поклонницы буквально не давали прохода артисту, однако в 70-х он резко исчез с экранов.

Как оказалось, артиста перестали приглашать в кино после смерти Роу в 1973 году. Режиссеры не находили для него подходящих ролей, а отсутствие актерского образования отпугивало многих из них. В итоге он устроился работать развозчиком молока, а с неудачами справлялся с помощью алкоголя.

Зависимость бывшей звезды экрана становилась все сильнее, и однажды он уснул в компании своих собутыльников, которые в тот же вечер решили надругаться над незнакомой девушкой. Очнулся Катышев уже в отделении милиции, а спустя некоторое время его приговорили к 10 годам тюремного заключения.

Как признавался сам артист, тюрьма оказалась самым тяжелым периодом в его жизни. Он был в заключении лишь месяц, так как девушка решила забрать свое заявление, но эти дни запомнились ему до конца жизни.

«Мне светило 10 лет, но просидел я месяц, которого мне хватило на всю жизнь: в тюрьме с такой статьей не жалуют», — вспоминал артист в одном из интервью.

Когда вышел на свободу, он так и не смог восстановить свою карьеру. До конца жизни он занимался низкоквалифицированным трудом и скончался в 2006 году от серьезных проблем со здоровьем.