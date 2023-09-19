Отсидел за изнасилование: трагическая судьба Васи из «Огонь, вода… и медные трубы»

Сказки Александра Роу подарили зрителям множество волшебных моментов. Режиссер приглашал к сотрудничеству талантливых актеров, которые воплощали на экране таких разных персонажей. Например, Алексей Катышев сыграл у постановщика типичного доброго молодца. Юноша по имени Вася появлялся в картине «Огонь, вода... и медные трубы». А в сказке «Варвара-краса, длинная коса» его героя звали Андрей.

Но Катышев так и остался актером одной роли. После смерти Александра Роу в его талант уже никто не верил. Он изредка снимался в эпизодах, но на жизнь ему пришлось зарабатывать, став водителем молоковоза.

От такой невостребованности звезда сказок увлекся алкоголем и связался с плохой компанией. Один из вечеров с друзьями привел Катышева за решетку. Девушка обвинила мужчин, с которыми познакомилась на застолье, в изнасиловании. Несколько месяцев артист провел в СИЗО: он не только не был виновен, но даже пытался заступиться за пострадавшую, однако в его слова никто не верил. Позже жертва забрала заявление, ведь вышла замуж за одного из подозреваемых, передает «СтарХит».

После этого брак актера распался — супруга не захотела продолжать жить с ним. Он скончался в 2006 году в возрасте 57 лет в больнице, где боролся с многочисленными недугами. К тому времени Катышев уже был всеми забыт.