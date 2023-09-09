Отсидел в тюрьме и рано умер: у Ихтиандра был внебрачный сын, которого скрывали 60 лет

Еще при жизни Владимира Коренева публика узнала о его внебрачной дочери Евгении. А уже после смерти звезды «Человека-амфибии» оказалось, что у него рос сын Алексей, которого родила любовница знаменитости.

Так, Алексей родился в отношениях Коренева с Еленой, с которой он познакомился до брака с Алевтиной Константиновой. Мальчика воспитывал его отчим, который и дал ему свою фамилию Куранов.

Внешне сын знаменитости был его точной копией, однако жизнь его сложилась совершенно иначе. В самом конце 80-х он оказался в тюрьме из-за разбойного нападения и похищения человека. Но, оказавшись на свободе, забыл о преступном мире и попытался наладить личную жизнь.

Алексей стал отцом и вместе с женой Верой воспитывал дочь Тамару, однако его счастью не суждено было продлиться долго. В 1997 году он ушел из дома на встречу и не вернулся. А спустя некоторое время стало известно, что Алексея убили.