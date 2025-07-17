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Киноафиша Статьи Отрубленные головы — можно, интим — ни-ни: в новом «Супермене» отыскали сразу две сцены «для взрослых» — и в Индии их даже пришлось вырезать

Отрубленные головы — можно, интим — ни-ни: в новом «Супермене» отыскали сразу две сцены «для взрослых» — и в Индии их даже пришлось вырезать

17 июля 2025 07:29
Отрубленные головы — можно, интим — ни-ни: в новом «Супермене» отыскали сразу две сцены «для взрослых» — и в Индии их даже пришлось вырезать

Причем в других странах о подобной цензуре никто даже не подумал.

Казалось бы, кого можно шокировать «взрослыми» сценами в 2025-м году? Но новому «Супермену» Джеймса Ганна это удалось — правда, не эпизодами разрушения городов или расчлененкой, супербоевиком, а… обычным поцелуем. Вернее, двумя.

Индийский Центр по сертификации фильмов (CBFC) вычеркнул из финальной версии две сцены — в том числе 33-секундный поцелуй Супермена и Лоис Лейн в воздухе. Всё ради того, чтобы выдать фильму рейтинг UA (13+) и пустить его в прокат без возрастных ограничений.

По местным законам это значит, что детей можно пускать в зал, если они с родителями. Но вот родителям, судя по решению цензоров, поцелуи на большом экране не нужны — вдруг дети станут слишком любознательными.

Отрубленные головы — можно, интим — ни-ни: в новом «Супермене» отыскали сразу две сцены «для взрослых» — и в Индии их даже пришлось вырезать

«Можно шутить пошлости в “Хаусфулл 5”, показывать отрубленные головы в “Дерзком”, но поцелуй Супермена и Лоис Лейн — это за гранью дозволенного», — возмущаются местные зрители.

А ведь это не единичный случай. В этом году индийская цензура уже умудрилась заменить средний палец в фильме про «Формулу-1» на кулак, а в «Громовержцах» просто вырезали все матерные слова. Такая избирательная «мораль» давно бесит зрителей: насилие, жестокость, сексизм — пожалуйста, хоть с рейтингом для малышей. Но «французский» поцелуй — нет.

Отношения индийского кино с экранной страстью — вообще отдельный сюжет. До 90-х всё ограничивалось намёками и обнимашками, максимум — лепестки на фоне. Даже культовая сцена из фильма «Карма» (1933) с четырёхминутным поцелуем до сих пор считается историческим подвигом.

Ранее мы также писали: До премьеры нового «Супермена» еще несколько дней, но сцены после титров уже «слили» в Сеть — и одна из них просто космос (видео)

Фото: Кадр из фильма «Супермен» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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