Отрицательного героя в советском кино узнавали по одной детали: проще не придумаешь

Советский кинематограф пестрил отрицательными и спорными персонажами. Оказывается, таких героев и героинь объединяла одна общая черта — достаточно посмотреть на их внешний вид.

Речь идет о стильной одежде и «кричащем» имидже. Особенно этим грешили женские персонажи, чьи «буржуазные» наряды намекали на то, что перед зрителями капризная и малоприятная натура.

Достаточно вспомнить картину «Разные судьбы», где сыграла Татьяна Пилецкая. Ее героиня Таня выглядит очень эффектно и купается в мужском внимании, но девушка слишком эгоистична и никому не отвечает взаимностью. Она смотрит высокомерно на менее стильных барышень, и это преподносится как ее душевный изъян. Героиня выставлена отрицательным персонажем, ведь в СССР порицалась зацикленность женщин на внешности.

Еще один яркий пример — Людмила из мелодрамы «Москва слезам не верит». Героиня Ирины Муравьевой представлена как поверхностная дама с корыстными целями. При этом она является модницей и явно подражает европейским красавицам.